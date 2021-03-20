İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 17 kişiye 15 bin 300, maske takma kuralını ihlal eden 3 kişiye 2 bin 700, sosyal mesafe kuralına uymayan bir kişiye ise 900 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 611 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, 10 araç ile bir iş yerine işlem yaptı.

İzolasyonu ihlal eden 5 kişi ise yurda yerleştirildi.