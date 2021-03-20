Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tedbirleri ihlal eden 21 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 17 kişiye 15 bin 300, maske takma kuralını ihlal eden 3 kişiye 2 bin 700, sosyal mesafe kuralına uymayan bir kişiye ise 900 lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri, 611 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, 10 araç ile bir iş yerine işlem yaptı.
İzolasyonu ihlal eden 5 kişi ise yurda yerleştirildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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