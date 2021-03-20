Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının, "tefecilik" yaparak 40 kişiyi açık faiz oranlarıyla borçlandırdığı iddia edilen zanlılara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 16 Mart'ta gözaltına alınan D.Ç, T.P, B.T, M.A, K.Ç, T.P ve S.A' nın Erciş jandarma komutanındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.T, M.A, D.Ç, T.P. ve K.Ç, tefecilik suçundan tutuklandı, T.P. ve S.A. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında aranan firari M.T'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.