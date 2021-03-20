Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 29 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Çalışmalarla iki günde 176 yerleşim biriminin yolunu ulaşıma açan ekipler, kapalı yolların açılması için karla mücadeleye devam ediyor.

Akşam saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın kuzeyinin karla karışık yağmurlu ve yükseklerinin ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.