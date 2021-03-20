Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 29 yerleşim biriminin yolu kapandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 29 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Çalışmalarla iki günde 176 yerleşim biriminin yolunu ulaşıma açan ekipler, kapalı yolların açılması için karla mücadeleye devam ediyor.
Akşam saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın kuzeyinin karla karışık yağmurlu ve yükseklerinin ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı
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