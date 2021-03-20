Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'daki tefecilik operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının, "tefecilik" yaparak 40 kişiyi açık faiz oranlarıyla borçlandırdığı iddia edilen zanlılara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 16 Mart'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tefecilik suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Öte yandan soruşturma kapsamında aranan firarinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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