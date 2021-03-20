Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde işletmeler denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yumurta paketleme tesisi, fırınlar ve toplu tüketim işletmelerinde denetimlerde bulundu.
Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile personeli denetimlerde COVID-19 tedbirleri, hijyen kuralları, gramaj ve fiyat etiketlerini kontrol etti.
Aksoy, esnaf ve vatandaşları özellikle COVID-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.
Denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Aksoy, bu tür denetimlerin önemli olduğunu ifade etti.
Son Haberler
- 17:18
- 17:11
- 17:21
- 17:19
- 16:50
Sıradaki Haber
Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 372 kişiye para cezası uygulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz