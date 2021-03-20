Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile personeli denetimlerde COVID-19 tedbirleri, hijyen kuralları, gramaj ve fiyat etiketlerini kontrol etti.

Aksoy, esnaf ve vatandaşları özellikle COVID-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Aksoy, bu tür denetimlerin önemli olduğunu ifade etti.