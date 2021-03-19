Dijital dünyanın devleri Instagram ve WhatsApp'ın çöktüğü, çok sayıda kullanıcının hesaplarında herhangi bir işlem yapamadığı öğrenildi.

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, sosyal medya uygulamaları WhatsApp ve Instagram'a erişmekte zorluk yaşadığını aktardı. Çok sayıda kullanıcı Twitter üzerinden uygulamalara erişemediğini, hikaye paylaşamadığını bildiriyor.

"Kesintiler global çapta"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır" açıklamasını yaptı.

Sayan, yerli uygulamalar Yaay ve BİP'te herhangi bir hizmet kesintisi olmadığını ifade etti.

Instagram ve WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.