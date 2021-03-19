Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 20:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
WhatsApp ve Instagram çöktü... WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu...
Dijital dünyanın devleri Instagram ve WhatsApp bir süredir erişim sağlanamıyor. WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu...
Dijital dünyanın devleri Instagram ve WhatsApp'ın çöktüğü, çok sayıda kullanıcının hesaplarında herhangi bir işlem yapamadığı öğrenildi.
Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, sosyal medya uygulamaları WhatsApp ve Instagram'a erişmekte zorluk yaşadığını aktardı. Çok sayıda kullanıcı Twitter üzerinden uygulamalara erişemediğini, hikaye paylaşamadığını bildiriyor.
"Kesintiler global çapta"
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır" açıklamasını yaptı.
Sayan, yerli uygulamalar Yaay ve BİP'te herhangi bir hizmet kesintisi olmadığını ifade etti.
Instagram ve WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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