İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu 4 kişinin tarihi eser niteliği taşıyan değerli sikke ve objeleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi'nde araçtaki 4 şüpheliyi yakaladı.

Araçta yapılan aramada Helenistik ve Orta Çağ dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 167 gümüş sikke, 15 yüzük ve 9 obje ele geçirildi.

Eserler, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.