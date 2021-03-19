Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da tarihi eser operasyonu: 191 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da Helenistik ve Orta Çağ dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 191 tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu 4 kişinin tarihi eser niteliği taşıyan değerli sikke ve objeleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi'nde araçtaki 4 şüpheliyi yakaladı.
Araçta yapılan aramada Helenistik ve Orta Çağ dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 167 gümüş sikke, 15 yüzük ve 9 obje ele geçirildi.
Eserler, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Tarihi Eser
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