Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da paket servisinde kullanılan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir lokanta ve paket servis hizmetinde kullanılan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi'ndeki bir lokantada uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adres ve paket servis hizmetinde kullanılan motosiklette yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan işyeri sahibi Y.D. emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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