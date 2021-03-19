Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta kahvehanede yakalanan 23 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 3 kahvehanede koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3'ü iş yeri sahibi 23 kişiye para cezası uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağlıca köyünde devriye sırasında üç kahvehanenin açık olduğunu tespit etti.
Ekipler, 3 işletme sahibine kısıtlama saatinde iş yerinin açık olmasından 10 bin 407 lira, kahvehanelerde bulunan iş yeri sahipleri de dahil 23 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 821 lira olmak üzere toplamda 20 bin 228 lira idari para cezası verildi.
İş yerleri hakkında da tutanak tutuldu.
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