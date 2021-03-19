Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA ]
Muş'ta park halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstasyon Caddesi'nde park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışması yaptı.
Polisler de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Söndürme çalışması sırasında bir itfaiye eri, otomobilde yaşanan patlama esnasında zor anlar yaşadı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.
Kullanılamaz hale gelen otomobilin çekiciyle kaldırılmasından sonra itfaiye ekipleri alanı köpüklü suyla yıkadı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Haberler
- 12:14
- 12:02
- 12:03
- 12:08
- 11:43
Sıradaki Haber
Başkale'de 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz