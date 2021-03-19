Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 304 litre sahte içki ile 230 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavla Mahallesi'nde A.T'nin evinde kaçak sigara ve bandrolsüz içki bulunduğu bilgisini aldı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, şişelenmiş 304 litre sahte içki ile 230 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz