Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kepirtepe mevkisinde Adem D. idaresindeki kamyonet şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ve kamyonetteki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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