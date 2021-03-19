Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkale'de 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 7 kilo 673 gram eroin bulundu.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı narkotik ekipleri, Koçdağı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
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