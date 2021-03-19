Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Van'ın Erciş ilçesinde, tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.
Van'ın Erçiş ilçesi Alkanak Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi A.Y'yi av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan R.Y'nin yakalanması için ilçenin birçok noktasında dron destekli kontroller yapan Erciş Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, 16 saatlik takip sonucu zanlıyı yakaladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen R.Y, savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklandı.
Çalışmak için gittiği Çanakkale'den 4 gün önce ilçeye dönen R.Y, tartışığı eşi A.Y'ye av tüfeğiyle öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak kaçmıştı. Olay sırasında evde olan çiftin 4 çocuğu koruma altına alınmıştı.
Etiketler: Kadına Şiddet
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