Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 372 kişiye para cezası uygulandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 372 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 197, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 175 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 951 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
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