Saraçlar Caddesi'nde M.H'ye ait kuyumcuya gelen 4 kişi, vitrindeki bazı ürünleri incelemek istediklerini söyledi. Altın zincirlere bakan kişiler, bir süre sonra alışveriş yapmadan iş yerinden ayrıldı.

Ürünleri vitrine yerleştirirken 3 altın zincirin yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ürünlerin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu MOBESE kameralarından 4 zanlının kullandığı aracı tespit etti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yakalanan zanlıların üst ve araçlarındaki aramada, kuyumcudan çaldıkları 3 altın zincir ile 5 çift küpe, bileklik, kolye ucu ve 5 bin 480 lira ele geçirildi.

Öte yandan, ele geçirilen diğer ziynet eşyalarının Çanakkale ve Aydın'da benzer yöntemle çalındığı tespit edildi.

Edirne'ye getirilen zanlılar 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.