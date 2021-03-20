Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde iki kişiyi takibe aldı.
Polis ekiplerini fark ederek kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında, 29,25 gram genetiği değiştirilmiş esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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