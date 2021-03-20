Ortalıca köyü kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile G. Y'nin idaresindeki otobüs ve Hüseyin Kahraman'ın kullandığı 34 DSN 319 plakalı otobüs çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Samsun-İstanbul istikametinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ve Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından temizlenen yol tekrar ulaşıma açıldı.