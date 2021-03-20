Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da trafik kazası
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 2 otobüs ile otomobillin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Ortalıca köyü kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile G. Y'nin idaresindeki otobüs ve Hüseyin Kahraman'ın kullandığı 34 DSN 319 plakalı otobüs çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Samsun-İstanbul istikametinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ve Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından temizlenen yol tekrar ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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