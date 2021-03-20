Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da tırın dorsesinden 32 kilo esrar çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tırın dorsesinde çadıra gizlenmiş 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde hassas burunlu narkotik köpeği "Lucky"nin tepki verdiği sarılı çadırda, 32 kilo 450 gram kubar esrar bulundu.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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