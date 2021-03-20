Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kar yağışı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.
Ardahan'da sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri de yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar nedeniyle sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı
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