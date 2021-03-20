Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan B.U. ve M.N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kentte 18 Mart'ta polis ekipleri, bir otomobili durdurarak narkotik dedektör köpeği "Gece" ile arama yapmış ve 105,16 gram kokain ele geçirilmişti. 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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