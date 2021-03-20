Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin’de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün satıldığı bilgisi üzerine bir iş yerinde arama yaptı.
Polis adreste 45 bin 200 makaron ele geçirdi
2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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