Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 21:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yurda girmeye çalışan terörist yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan bir şüpheli tespit edildi. Terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.
Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şahsın PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
Hudut birliklerince yakalanan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Suriye'deki Haseke-Şeddade kampında 2017 yılında 20 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra 2019 yılından itibaren Deyrezzor - Hak El Ömer bölgesinde bulunan petrol kuyularında görevlendirildiği, ayrıca bu süre zarfında Rakka ve Boğaz cephe hatlarında faaliyet gösterdiği tespit edilen teröristin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Sınır Güvenliği Terör Örgütü Terörle Mücadele
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