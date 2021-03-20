Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şahsın PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Hudut birliklerince yakalanan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Suriye'deki Haseke-Şeddade kampında 2017 yılında 20 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra 2019 yılından itibaren Deyrezzor - Hak El Ömer bölgesinde bulunan petrol kuyularında görevlendirildiği, ayrıca bu süre zarfında Rakka ve Boğaz cephe hatlarında faaliyet gösterdiği tespit edilen teröristin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.