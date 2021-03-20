Güvenlik kamerası kayıtlarında, işçilerin pres makinesinin başında çalıştığı, daha sonra patlamanın meydana geldiği ve işçilerin sağa sola kaçıştıkları görülüyor.

Bir işçinin üzerindeki elbisenin yandığı ve diğer işçilerin de ellerindeki kumaşlarla alevlere müdahale ettiği anlar da görüntülerde yer alıyor.

Ne olmuştu?

Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi'ndeki bir konfeksiyon atölyesindeki pres makinesinde, 18 Mart'ta henüz bilinmeyen nedenle küçük çaplı patlama meydana gelmişti.

Patlama sırasında makinenin yanında çalışan 3 işçi, hafif şekilde yaralanmıştı.