Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekstil atölyesinde pres makinesi patladı
İstanbul Bağcılar'da bir konfeksiyon atölyesinin pres makinesinde meydana gelen patlama anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, işçilerin pres makinesinin başında çalıştığı, daha sonra patlamanın meydana geldiği ve işçilerin sağa sola kaçıştıkları görülüyor.
Bir işçinin üzerindeki elbisenin yandığı ve diğer işçilerin de ellerindeki kumaşlarla alevlere müdahale ettiği anlar da görüntülerde yer alıyor.
Ne olmuştu?
Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi'ndeki bir konfeksiyon atölyesindeki pres makinesinde, 18 Mart'ta henüz bilinmeyen nedenle küçük çaplı patlama meydana gelmişti.
Patlama sırasında makinenin yanında çalışan 3 işçi, hafif şekilde yaralanmıştı.
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