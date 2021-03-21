Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 02:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de apartman yangını: Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Balkonda mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişilik Suriyeli aile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki üç katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yükselen alevleri görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Kurtarılan ailenin sağlık durumu iyi
Apartmanı kaplayan duman nedeniyle en üst katta oturan Suriyeli aile, evlerinin balkonunda mahsur kaldı. Ekipler, balkona yangın merdiveni uzatarak 5'i çocuk 8 kişiyi tahliye etti.
Kurtarılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Sıradaki Haber
İstanbul'da seyir halindeki araçta yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz