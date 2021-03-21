Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki üç katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yükselen alevleri görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Kurtarılan ailenin sağlık durumu iyi

Apartmanı kaplayan duman nedeniyle en üst katta oturan Suriyeli aile, evlerinin balkonunda mahsur kaldı. Ekipler, balkona yangın merdiveni uzatarak 5'i çocuk 8 kişiyi tahliye etti.

Kurtarılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.