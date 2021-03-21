Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 03:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir’de domuz sürüsü şehre indi
[Fotoğraf: İHA]
İzmir’in Aliağa ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.
Gece saatlerinde, ilçeye bağlı Yeni Mahalle mevkiinde, mahalleye inen 5 yaban domuzu, yiyecek aramak için sokaklarda dolaştı.
Sokak köpeklerinin havlaması sebebiyle balkona çıkan bir mahalle sakini, telefonundan yaban domuzlarının fotoğrafını çekti.
[Fotoğraf: İHA]
Sokakta yiyecek arayan domuzlar, sonrasında gözden kayboldu.
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