İddiaya göre gece saatlerinde, babası evde uyuduğu sırada babasına ait otomobil ile dışarı çıkan Ümit A. Doğu Caddesi'nden Çanakkale Caddesi'ne süratle çıkınca caddede seyir halindeki Muhammet S.'nin kullandığı hafif ticari araca yandan hızla vurdu.

Çarpmanın etkisi ile takla atarak orta refüjde yan yatan aracın sürücüsü Muhammet S. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralanan diğer sürücü Ümit A.'nın tedavisi ayakta yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

İki araç da hurdaya döndü

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde babasından gizli otomobilini alarak dışarı çıkan genç kaza yapınca yakayı ele verdi. Ümit A.'ya ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için idari para cezası uygulandı.

Kaza nedeniyle hurdaya dönen her iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka çekildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]