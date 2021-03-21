Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının iç ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece artacağını, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

Yağışların Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Çanakkale 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kırklareli 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kocaeli 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor.

[Fotoğraf: Meteoroloji Genel Müdürlüğü]

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Manisa 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

Muğla 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Adana 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

Antalya 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

Hatay 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

Isparta 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Çankırı 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Eskişehir 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Konya 2°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Bolu 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Düzce 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Kastamonu 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Zonduldak 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak görülebilir.

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Amasya 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Artvin 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak görülebilir

Samsun 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak görülebilir.

Trabzon 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak görülebilir.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Erzurum -4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Hakkari 2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

Kars -2°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Van 0°C, 10°C

Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı bulutlu tahmin ediliyor.

Diyarbakır 3°C, 19°C

Parçalı bulutlu

Gaziantep 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu

Siirt 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu