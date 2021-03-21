Meteoroloji'den "sağanak ve kar" uyarısı
Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar azalacak, yağışlar artacak. Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kar görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının iç ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece artacağını, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını açıkladı.
Yağışların Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Çanakkale 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kırklareli 4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kocaeli 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor.
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İzmir 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
Manisa 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Muğla 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Adana 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
Antalya 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu
Hatay 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
Isparta 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Çankırı 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Eskişehir 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Konya 2°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.
Bolu 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Düzce 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Kastamonu 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Zonduldak 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak görülebilir.
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Amasya 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Artvin 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak görülebilir
Samsun 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak görülebilir.
Trabzon 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak görülebilir.
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Erzurum -4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Hakkari 2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
Kars -2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Van 0°C, 10°C
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı bulutlu tahmin ediliyor.
Diyarbakır 3°C, 19°C
Parçalı bulutlu
Gaziantep 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
Siirt 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu