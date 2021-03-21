Jandarma, 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıtı piyasaya süren çeteye operasyon yaptı. Sancaktepe'deki iş yerine baskın yapan ekipler, çok sayıda atık yağ dolu varile rastladı.

Operasyonda, kaynatma ve asit tankı, akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa ve içerisinde 60 bin litre akaryakıt bulunan tank ele geçirildi.

İş yeri sahibi gözaltına alındı. Çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin lira ceza kesildi.

10 numara yağın yakıt olarak kullanılması sebebiyle daha önce seyir halindeyken yanan araçlar olmuştu.