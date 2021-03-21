Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 10:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da "10 numara yağ" operasyonu
İstanbul'da düzenlenen operasyonda "10 numara yağ" olarak bilinen 60 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Jandarma, 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıtı piyasaya süren çeteye operasyon yaptı. Sancaktepe'deki iş yerine baskın yapan ekipler, çok sayıda atık yağ dolu varile rastladı.
Operasyonda, kaynatma ve asit tankı, akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa ve içerisinde 60 bin litre akaryakıt bulunan tank ele geçirildi.
İş yeri sahibi gözaltına alındı. Çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin lira ceza kesildi.
10 numara yağın yakıt olarak kullanılması sebebiyle daha önce seyir halindeyken yanan araçlar olmuştu.
Etiketler: Kaçakçılık Akaryakıt
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