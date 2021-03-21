Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-30 lira
Trabzon'da yeniden tezgahları süsleyen taze hamsinin kilogramı 20 ila 30 liradan satılıyor.
Doğu Karadeniz'de yetersiz avlanma nedeniyle bir süredir tezgahlarda yer almayan taze hamsi, bugünlerde Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarını yeniden süsledi.
Balık satış pazarında yerli ve taze hamsinin kilogramı 20-30, mezgitin 20, istavritin 20-25, çupranın 40, somonun 25-30, uskumrunun 30, levreğin ise 50 liradan satışa sunuluyor.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün geçiren balıkçı esnafı, sadece yakın çevrede oturan vatandaşlara satış yapabiliyor.
Etiketler: Balıkçılık
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