Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Gölpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, COVID-19 vakası ve temaslı kişiler bulunduğu gerekçesiyle İncirli köyü Bostancılar Mahallesi'nin tedbir amacıyla karantinaya alındığı duyuruldu.
Açıklamada, bugün saat 16.00 itibarıyla başlayan karantinanın ikinci bir değerlendirmeye kadar süreceği ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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