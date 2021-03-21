Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarmadan down sendromlu gence pasta sürprizi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri gence pastalı sürpriz yaptı. Jandarmayla birlikte pastanın üzerindeki mumları üfleyen genç, daha sonra jandarma aracıyla gezdi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Can Gülep'i ziyaret etti. Ekipler, bir süre sohbet ettikleri Gülep'i jandarma aracına bindirerek ilçede tur attı.
Jandarma personeliyle keyifli zaman geçiren Gülep, daha sonra gün dolayısıyla alınan pastanın üzerindeki mumları üfledi.
Jandarma ekiplerince bere ve yelek giydirilen Gülep, ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gülep'in ailesi, oğullarına 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında sevinç yaşatan jandarma ekibine teşekkür etti.
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