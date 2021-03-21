Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Kaygınca köyü Sökü Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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