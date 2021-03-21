Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da vaka görülen okulda eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu’nun Ağlı ilçesindeki Nedime Kaya İlkokulu’nda, bir personelde pozitif vaka görülmesi üzerine 26 Mart’a kadar eğitime ara verildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Nedime Kaya İlkokulu bünyesinde çalışan personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Hastalığın yayılımının önlemesi amacıyla Nedime Kaya İlkokulu, ortaokulu ve ana sınıfında 26 Mart'ta kadar eğitime ara verildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Yüz Yüze Eğitim
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