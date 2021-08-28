Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir Foça'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Foça'ya bağlı Ilıpınar Mahallesi At Çiftliği mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Yangına bir uçak, 5 helikopter, 20 arazöz desteğinde çok sayıda ekiple müdahale edildi.
Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın kontrol altına alındı.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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