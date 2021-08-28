Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da scooter düzenlemesi: Yaş sınırı getirildi
İstanbul'da elektrikli scooterlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Elektrikli scooterları 15 yaşından küçükler kiralayamayacak. Hız sınırı da 15 kilometreye çekilecek.
İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi scooter kullanımına yönelik yeni düzenleme yaptı.
Buna göre, yönetmelikle 25 olarak belirlenen scooterların hız sınırı 15 kilometreye düşürüldü.
Park yerlerine sınır getirildi
Ayrıca scooterların park edileceği alanlar ve girebileceği yollara ilişkin de sınırlamalar getirildi. Elektrikli scooterların tramvay ve metrobüs yollarını kullanması yasaklandı.
Scooterlar okul, hastane, polis merkezi, tarihi yapılar gibi kamu binalarının giriş ve çıkışları ile toplu taşıma duraklarına park edemeyecek.
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