İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi scooter kullanımına yönelik yeni düzenleme yaptı.

Buna göre, yönetmelikle 25 olarak belirlenen scooterların hız sınırı 15 kilometreye düşürüldü.

Park yerlerine sınır getirildi

Ayrıca scooterların park edileceği alanlar ve girebileceği yollara ilişkin de sınırlamalar getirildi. Elektrikli scooterların tramvay ve metrobüs yollarını kullanması yasaklandı.

Scooterlar okul, hastane, polis merkezi, tarihi yapılar gibi kamu binalarının giriş ve çıkışları ile toplu taşıma duraklarına park edemeyecek.

