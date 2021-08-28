Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Metrobüs arıza yapınca köprüde beklediler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arıza yapınca yolcular bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı.
Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arıza yaptı.
Arıza nedeniyle yolcular metrobüsten indi. Bir süre köprü üzerinde bekleyen yolcular arkadar gelen metrobüslere bindirildi.
Yaşanan arıza nedeniyle Edirne yönünde trafik yoğunluğu da oluştu.
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