Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökçeada feribot hattına yarın için ek seferler konuldu
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada güzergahı için 10 feribot seferi ilave etti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 04.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00 saatlerinde ek seferler düzenlenecek.
Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada güzergahı için toplamda 10 feribot seferi ilave edildiği, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği duyuruldu.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü Ulaşım
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