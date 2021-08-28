Şirketten yapılan açıklamaya göre, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 04.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00 saatlerinde ek seferler düzenlenecek.

Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada güzergahı için toplamda 10 feribot seferi ilave edildiği, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği duyuruldu.