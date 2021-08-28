Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hırsızlar bu kez çöp konteynerini çaldı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde belediyeye ait çöp konteynerinin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Suruç ilçesine bağlı Mızar Mahallesi'nde meydana geldi.
Plakası belirlenemeyen hafif ticari araç ile çöp konteynerinin yanına gelen kimliği belirsiz kişi, konteyneri araca yükleyerek uzaklaştı.
Sabah saatlerinde bölgede çöp konteynerinin olmadığını fark eden mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen belediye yetkilileri, çöp konteynerinin çalındığını fark etti. Bölgeye belediye tarafından yeni çöp konteyneri konuldu.
Çöp konteynerinin çalındığı anı güvenlik kamerasından izleyen vatandaşlar, durum karşısında şoke olduklarını söyledi.
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