Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
FETÖ ile bağlantıları sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 6 eski askeri personel, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknede yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında daha önce FETÖ'den işlem yapılan 6 eski askeri personelin yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunu belirledi.
Aralarında 1 yüzbaşının da bulunduğu ordudan ihraç FETÖ şüphelileri, bir tekneyle kıyıdan uzaklaştıkları sırada operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Yunanistan FETÖ Muğla
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