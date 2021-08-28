Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında daha önce FETÖ'den işlem yapılan 6 eski askeri personelin yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunu belirledi.

Aralarında 1 yüzbaşının da bulunduğu ordudan ihraç FETÖ şüphelileri, bir tekneyle kıyıdan uzaklaştıkları sırada operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.