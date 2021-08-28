Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde Hasan Sayman’ın kullandığı motosiklet ile Yunus Emre Özdemir idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, motosikletten yola savrulan Sayman yaralandı. Yolda yatan motosiklet sürücüsü Sayman’a, yardım için hafif ticari araç sürücüsü Özdemir ile çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada aynı cadde üzerinden hızla gelen Ahmet Ali K.’nin kullandığı minibüs, yerde yatan motosiklet sürücüsü ile yardım eden diğer vatandaşlara çarptı.

Yardıma gelenlere minibüs çarptı

Kazada, motosiklet sürücüsü Sayman ağır yaralanırken, yardıma gelen hafif ticari araç sürücüsü Özdemir ile Ferhat Baran ve Şamil İslam Aghaliye yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahale yapılan yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alına ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Sayman’ın hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü Ahmet Ali K.’nin olay yerinde bazı vatandaşlar tarafından darbedildiği ve olay yerinden kaçarak uzaklaştığı ileri sürüldü.