İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, "Tiger 3" filminin reklam çekimleri için bugünden itibaren iki gün boyunca bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
İstanbul Valilği'nden yapılan açıklamada, "Tiger 3" adlı sinema filminin reklam çekimleri nedeniyle 28-29 Ağustos'ta bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.
Açıklamada 28 Ağustos'ta 08.00-14.00, 29 Ağustos'ta ise 06.00 - 12.00 saatleri arasında bazı yolların kapanacağı belirtildi.
Geçici süreyle trafiğe kapatılacak güzergahlar ile tarih ve saatleri şöyle:
28 Ağustos kapanacak yollar ve alternatifleri (Kapama Saati 08.00-14.00)
1- Hacıosman Bayırı Caddesi’nden gelen trafik akımı tünel girişinden kesilerek, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne verilecektir.
2- Sarıyer Çayırbaşı Tüneli Hacıosman Çıkışı, bariyerle kontrol edilen geçiş noktası görevlilerimizce kapatılacaktır.
Alternatif yollar
1- Trafik Bahçeköy Caddesi üzerinden Kefeliköy ve Çayırbaşı istikametine yönlendirilecektir.
29 Ağustos kapanacak yollar ve alternatifleri (Kapama Saati 06.00-12.00)
1- Reşadiye Caddesi Eyüp istikameti Galata Köprüsü girişleri
2- Ragıpgümüşpala Caddesi Zeytinburnu istikameti Galata Köprü girişleri (Galata Köprüsü Fatih (Eminönü) ilçesinden Beyoğlu (Karaköy) istikameti trafiğe kapatılacaktır.)
Alternatif yollar
1- Unkapanı (Atatürk Köprüsü)
2- Haliç Köprüsü
3- Ragıpgümüşpala Caddesi
4- Balat Sahil Yolu
5- Reşadiye Caddesi
6- Ragıpgümüşpala Caddesi U Dönüşler Unkapanı istikameti