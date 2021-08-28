Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolda asılı kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtardı
Bayrampaşa’da İETT otobüsü yol çalışmasının bulunduğu bölgede askıda kaldı. Vatandaşların İETT otobüsünü kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bayrampaşa’da yol çalışmasının bulunduğu bölgeden geçmeye çalışan İETT otobüsü, askıda kaldı.
Aracın ilerlememesi üzerine sürücü inerek vatandaşlardan yardım istedi. Çevrede bulunan vatandaşlar askıda kalan İETT otobüsünü kurtarmak için seferber oldu.
Vatandaşlar otobüsün askıda kalan kısmında sallayarak kurtarmaya çalıştı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: İETT İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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