Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 06:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.
Tesiste hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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