Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 01:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şelaleden aşağı düşen adam hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da gece yarısı şelalenin kenarına giden bir kişi, metrelerce yüksekten aşağıya düştü. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kazazede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 39 yaşındaki İsmail Demiralay, gece geç saatlerde bir arkadaşı ile kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan şelaleye gitti.
İkili, iddiaya göre dere kenarında alkol aldı. Ancak bir süre sonra ayağa kalkmak isteyen Demiralay dengesini yitirdi. Yaklaşık 8 metre yüksekten aşağıya düşen Demiralay, suda kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, uzun aramalar sonunuda Demiralay'ı baygın halde buldu. Dereden çıkarılan yaralıya, olay yerinde kalp masajı yapıldı. Durumu kritik olan kazazede, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Demiralay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bursa
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