Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 39 yaşındaki İsmail Demiralay, gece geç saatlerde bir arkadaşı ile kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan şelaleye gitti.

İkili, iddiaya göre dere kenarında alkol aldı. Ancak bir süre sonra ayağa kalkmak isteyen Demiralay dengesini yitirdi. Yaklaşık 8 metre yüksekten aşağıya düşen Demiralay, suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, uzun aramalar sonunuda Demiralay'ı baygın halde buldu. Dereden çıkarılan yaralıya, olay yerinde kalp masajı yapıldı. Durumu kritik olan kazazede, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Demiralay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.