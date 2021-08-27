Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Kuşadası ve Didim'de farklı saatlerinde can salı ve lastik botta yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi.
Ekipler, 40 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya çıkardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen 40 kişi, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 23:13
- 22:52
- 22:37
- 22:30
- 22:26
Sıradaki Haber
Edirne için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz