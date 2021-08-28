Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 08:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ahşap bina yangında çöktü: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da metruk halde bulunan ahşap bir bina, sabaha karşı alevlere teslim oldu. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri, binanın çökmesi üzerine yaralandı.
Bursa Osmangazi'de tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan 110 yıllık ahşap binadan,, saat 05.00 sıralarında duman yükselmeye başladı.
2 katlı binanın çatısındaki malzemeler kısa sürede tutuştu. O esnada sokakta devriye gezen gece bekçileri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer ahşap binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alevlere daha fazla dayanamayan bina büyük bir gürültü ile çöktü.
1 itfaiye eri yaralandı
Binadan etrafa saçılan enkaz parçaları, bir itfaiye erine isabet etti. Yaralanan itfaiye eri, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Yangın 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürülebildi.
İtfaiyecinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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