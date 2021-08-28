Olay, sabah saatlerinde Korgan ilçesi Tepe Mahallesi Eğlence mevkiinde meydana geldi.

Bir aile arasında çıkan tartışmada 14 yaşındaki çocuk babasının tabancası ile ateş açtı.

Olayda annesi, anneannesi ve ağabeyi isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, babası ise ağır yaralandı.

Komşuların ihbarı ile mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.