Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan DEAŞ üyesi sınır dışı edildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Havalimanı'nda, sahte pasaport kullandığı tespit edilen Rus uyruklu DEAŞ üyesi yakalanarak, sınır dışı edildi.
Rus uyruklu A.U.D, sahte pasaportla Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmek için 2 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'na geldi.
Polis kontrolü sırasında U.D. ismine düzenlenmiş sahte pasaport kullandığı tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.
DEAŞ terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle geçen yıl Türkiye'den sınır dışı edilen şüphelinin, Mısır'ın başkenti Kahire'den geldiği, sahte pasaportu da Gana'dan kargo yoluyla temin ettiği belirlendi.
Bu yıl içinde de normal yollarla birçok kez Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanıp geri gönderildiği tespit edilen şüpheli A.U.D, yasal işlemlerin ardından tekrar sınır dışı edildi.
Etiketler: DEAŞ İstanbul İstanbul Havalimanı
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