İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Suriye’nin Azez bölgesinde yakalanan Hüssam kod adlı Hasan Ali'nin saldırının hazırlığında yer aldığı anlaşıldı.

Telefonunu firari Bilal Hassan'a verdiği, Hassan'ın o telefondan terörist Ahlam El Beşir'i aradığı tespit edildi.

Tutuklu sayısı 24'e yükseldi

Hüsam kod adlı Hasan Ali ile Ahlam El Beşir ve firari Bilal Hassan'ın kaçak olarak Türkiye'ye geçmesine yardım edenlerin de aralarında olduğu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 5'i de tutuklandı.

Soruşturma kapsamında terörist Ahlam El Beşir'in de aralarında bulunduğu tutuklu sayısı 24'e çıktı.

Bulgaristan'da da saldırıyla bağlantılı 5 kişi yakalandı.